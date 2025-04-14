Apr 14, 2025 8:59 PMClock
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المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال لـ الحدث: لا نريد اقتلاع حماس من المشهد الفلسطيني بل تنحيتها عن حكم غزة لوقف الحرب

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