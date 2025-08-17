Aug 17, 2025 6:42 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: مؤتمر حلفاء أوكرانيا ركز على الالتزام بمواصلة الضغط على روسيا من خلال العقوبات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o