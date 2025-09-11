Sep 11, 2025 2:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: العقوبات المقترحة ضد إسرائيل سيتم رفعها للتصويت وسيتم الأخذ برأي الأغلبية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o