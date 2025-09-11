Sep 11, 2025 2:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: التنسيق مع الإدارة الأميركية بشأن العقوبات ضد روسيا مستمر

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o