Jun 23, 2025 9:13 AMClock
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المتحدث باسم القيادة المركزية العسكرية الإيرانية: من المتوقع حدوث عمليات قوية ذات عواقب وخيمة على قوة الردع الإقليمية الأميركية

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