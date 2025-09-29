Sep 29, 2025 9:49 AMClock
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع: العملية ضد يافا المحتلة حققت أهدافها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من الصهاينة إلى الملاجئ

