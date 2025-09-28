Sep 28, 2025 5:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: سنتجه نحو أسلحة صاروخية أكثر تطورا ولن نسمح لأحد بالتدخل في ذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o