Jun 30, 2025 3:22 PMClock
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المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: 935 شخصا قتلوا في الحرب مع إسرائيل منهم 38 طفلا و132 امرأة

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