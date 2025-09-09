12:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة: أكثر من 20 شخصا ما زالوا تحت أنقاض قصف اليوم ولا إمكانية لإخراجهم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o