Jul 14, 2025 4:51 PMClock
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المتحدث باسم الداخلية السورية للتلفزيون العربي: تعزيزات من وزارتي الدفاع والداخلية تتجه إلى السويداء لحماية المدنيين

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