May 6, 2025 1:41 PMClock
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: ندعو إلى ضغط دولي لإيجاد حلول لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

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