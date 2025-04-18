Apr 18, 2025 4:15 PMClock
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المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: لقاء الشرع والسوداني انطلق من حرص قطر على تعزيز العمل العربي وجرى اللقاء في أجواء إيجابية عكست التفاهم والتقارب

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