Jul 15, 2025 1:30 PMClock
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المتحدث باسم الخارجية القطرية: اللقاءات مستمرة في الدوحة بشأن غزة للوصول إلى إطار تفاوضي

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