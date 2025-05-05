May 5, 2025 1:26 PMClock
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: مسار العلاقات بين إيران والسعودية يتقدم بشكل جيد على مختلف المستويات

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