Apr 14, 2025 10:19 AMClock
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا يمكن مواصلة المفاوضات وسياسات الضغط والتهديد في آن معا

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