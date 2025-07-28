Jul 28, 2025 8:49 PMClock
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لا نية لدينا حاليا للمفاوضات مع الولايات المتحدة وإذا اقتضت المصلحة سنعلن استئنافها أمام الجميع

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