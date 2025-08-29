10:30 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: قرار تفعيل آلية العقوبات يعكس انصياع الترويكا الأوروبية للولايات المتحدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o