Jul 21, 2025 11:40 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: عقد اجتماع ثلاثي مع الصين وروسيا غدا بشأن الملف النووي وآلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o