Jul 5, 2025 8:58 AMClock
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الرأي العام غاضب للغاية ولا أحد يجرؤ على الحديث عن المفاوضات والدبلوماسية

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