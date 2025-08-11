Aug 11, 2025 12:13 PMClock
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: مشاركة واشنطن في الهجوم علينا لم تترك مجالا لأي نوع من الثقة وهي أرسلت إسرائيل لتنوب عنها في الحرب مع إيران

