Jul 12, 2025 2:43 PMClock
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: أميركا أضعفت المبادئ الأساسية والبديهية للدبلوماسية وثقتنا بها تراجعت إلى ما دون الصفر

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