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Jul 31, 2025 7:57 AM
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مجلة "ذي أتلانتيك" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية: لا نتوقع أن يحاسب ترامب نتنياهو بشكل فعلي
8:06 AM
الرئيس عون يزور المقر الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في الحدت، للاطّلاع على واقع الإدارة الراهن وأساليب العمل
8:04 AM
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8:25 AM
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