Sep 24, 2025 2:41 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الحكومة الألمانية: تصريحات ترامب تمنحنا الأمل في إمكانية التحدث بشكل أعمق بشأن العقوبات على روسيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o