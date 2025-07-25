Jul 25, 2025 1:16 PMClock
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المتحدث باسم الحكومة الألمانية: الأولوية الآن لاتخاذ خطوات طال انتظارها نحو حل الدولتين

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