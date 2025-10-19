Oct 19, 2025 7:27 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: الاتفاق يتضمن إنشاء آلية بإشراف الدول الوسيطة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o