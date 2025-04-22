Apr 22, 2025 12:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: قواتنا سترد بقوة وحزم على أي اعتداء على أمننا وأي مؤامرات تستهدف البلاد

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o