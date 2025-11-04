آخر الأخبار
12:40 PM
أبرز الأحداث
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني: الحرب مع إسرائيل لم تكن مباغتة رغم مقتل عدد كبير من قادتنا بأول يوم
إخترنا لك
يسرائيل هيوم: مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليونا...
2025-11-04 13:59:08
أبرز الأحداث
موفد جعجع بعد لقائه الرئيس عون: من الضروري اجراء الانتخابات النيابي...
2025-11-04 13:58:57
أبرز الأحداث
عون شدد على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة "الميكانيزم": خيار التفاوض ال...
2025-11-04 13:57:52
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
يسرائيل هيوم: مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني بسبب مظاهرة مناهضة لإسرائيل
موفد جعجع بعد لقائه الرئيس عون: من الضروري اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
عون شدد على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة "الميكانيزم": خيار التفاوض الذي دعيت اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
لقاء مرتقب بين وزيرة التربية ونظيرها الأوسترالي للبحث في مجالات التعاون
الجميّل يبحث مع هيل في حصر السلاح في يد الدولة والخيارات التفاوضية أمام لبنان
رجي أمام وفد بريطاني: لا حلّ إلا بالدبلوماسية وعلى حزب الله أن يدرك ذلك
الحشد الشعبي: الانفجار ناتج عن مواد متفجرة من مخلفات تنظيم داعش كانت مخزنة داخل أحد المقرات
نشاط دريان
سقوط قتيل في الغارة على طريق كفردجال
انفجار بأحد مقرات الحشد الشعبي قرب مدينة بسمايا السكنية جنوب شرق بغداد
دوليات
تهديد بقصف نيجيريا.. كيف فاجأ ترامب "البنتاغون"؟
صحة
وزيرا الإعلام والصحة يطلقان دليل "اعرف حقوقك في الصحة" الخميس المقبل
وزير الصحة: أرقام الإصابات بالسرطان في لبنان هي الأعلى في المنطقة
عاصي تحذر من العواقب الصحيّة للأجهزة والمستلزمات الطبية المزوّرة والمهرّبة
بخاش: انتحال صفة في القطاع الصحي خطر على المواطنين
سلوم يُنهي ولايته النقابيّة... وهذا ما يوصي به
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
آخر الأخبار
1:59 PM
يسرائيل هيوم: مئات السياح الإسرائيليين محاصرون في ميناء سودا اليوناني بسبب مظاهرة مناهضة لإسرائيل
1:58 PM
موفد جعجع بعد لقائه الرئيس عون: من الضروري اجراء الانتخابات النيابية في موعدها
1:58 PM
توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
1:57 PM
عون شدد على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة "الميكانيزم": خيار التفاوض الذي دعيت اليه لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها
1:50 PM
وفاة نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني
1:50 PM
لقاء مرتقب بين وزيرة التربية ونظيرها الأوسترالي للبحث في مجالات التعاون
1:47 PM
الجميّل يبحث مع هيل في حصر السلاح في يد الدولة والخيارات التفاوضية أمام لبنان
1:39 PM
رجي أمام وفد بريطاني: لا حلّ إلا بالدبلوماسية وعلى حزب الله أن يدرك ذلك
1:33 PM
الحشد الشعبي: الانفجار ناتج عن مواد متفجرة من مخلفات تنظيم داعش كانت مخزنة داخل أحد المقرات
1:32 PM
نشاط دريان
المزيد
1:39 PM
رجي أمام وفد بريطاني: لا حلّ إلا بالدبلوما...
1:29 PM
قتيل في غارة على سيارة في كفردجال ونسف منز...
1:22 PM
حاكم مصرف لبنان يعلن عن دفتر شروط للتدقيق ...
12:22 PM
هذا ما قاله بري عن التفاوض والانتخابات
11:45 AM
الحجار بعد لقائه الراعي: الانتخابات في موع...
10:40 AM
إرجاء جلسة استجواب القاضي البيطار إلى الخميس
9:53 AM
عون يستقبل هيل ومساعد وزير الخارجية البريط...
12:35 PM
المياه على ضفةالتفاوض الاميركي الايراني تت...
11:57 AM
رهانات الحزب الخاطئة وتمسكه بالسلاح يأخذان...
