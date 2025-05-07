May 7, 2025 9:05 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الجيش السوداني لرويترز: المضادات الأرضية تصدت بنجاح لمسيرات كانت تحاول مهاجمة قاعدة بحرية في بورتسودان وأسقطت معظمها

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o