May 7, 2025 8:28 AMClock
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المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد تشودري: الهند استهدفت سدود المياه الباكستانية خلال الهجوم

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