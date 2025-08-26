8:54 AMClock
أبرز الأحداث
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: سيتم اليوم اختبار صفارات الإنذار التابعة لقيادة الجبهة الداخلية في مستوطنات معالوت ترشيحا وكفار فراديم وشلومي

