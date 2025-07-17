Jul 17, 2025 6:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نرى محاولات من حزب الله للتعافي في مواقع عدة ولن نسمح بذلك

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o