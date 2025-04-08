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Apr 8, 2025 5:36 PM
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا نية لدينا للتدخل في الشؤون الداخلية السورية لكننا لن نتسامح مع أي تهديد لأمننا
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2025-05-02 15:13:52
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الخارجية القطرية: قطر تدين بأشد العبارات غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لم ينُفذ أي هجوم في سوريا في الساعات الأخيرة
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مصدر أمني للحدث: اطلاق سراح 32 موقوفا في صحنايا وتسليمهم لوجهاء ومشايخ البلدة
ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء أجرى اتصالا مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية بإسرائيل موفق طريف بشأن الوضع بسوريا
وزير المالية ياسين جابر بعد لقائه الرئيس عون: اطلعتُ فخامة الرئيس على نتائج الاجتماعات التي عقدت في واشنطن، وتسلّمت توجيهاته بشأن الزيارة المرتقبة إلى العراق، التي ستتمّ يوم الاثنين المقبل برفقة وزير الطاقة، لبحث سلسلة من الملفات المشتركة، لا سيما في قطاعي النفط والكهرباء
الجزيرة: انفجار ضخم قرب مدينة السويداء جنوبي سوريا
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الفاو: ارتفاع في أسعار الغذاء العالمية
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وزير الصحة عرض مع نقيب الصيادلة شؤون القطاع
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3:09 PM
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