May 6, 2025 4:16 PMClock
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الهجوم في اليمن تم بمصادقة قائد سلاح الجو ورئيس الأركان

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