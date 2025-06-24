Jun 24, 2025 10:14 AMClock
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت صباح اليوم أكثر من 20 صاروخا واعترضنا معظمها

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