Apr 4, 2025 9:41 AMClock
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: قضينا على قائد القطاع الغربي التابع لـ"حماس" في لبنان

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