Jul 10, 2025 2:16 PMClock
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المتحدث باسم الاتحاد الأوروبيّ: غزة جزء من أيّ دولة فلسطينية مستقبلية ولأن لا يكون هناك تهجير بأيّ حال

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