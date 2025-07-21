Jul 21, 2025 8:00 PMClock
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المتحدث باسم الأمم المتحدة: الأمين العام يؤكد أن آخر خطوط النجاة التي تبقي الناس على قيد الحياة في غزة تنهار

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