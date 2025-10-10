Oct 10, 2025 8:00 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث بإسم غوتيريش: إجتماعات بين مسؤولين من الأمم المتحدة وإسرائيل للحصول على إيضاحات بشأن المساعدات لغزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o