Jul 8, 2025 1:53 PMClock
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المتحدث بإسم الخارجية القطرية: جهود الوسطاء تنصب على الوصول إلى مرحلة لإنهاء الحرب في غزة

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