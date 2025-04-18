Apr 18, 2025 4:34 PMClock
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المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي: طائرة لسلاح الجو هاجمت في وقت سابق اليوم الجمعة من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة في منطقة صيدا وقضت على الارهابي المدعو محمد جعفر منح أسعد عبدالله احد عناصر حزب الله

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