Jul 10, 2025 10:43 AMClock
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: قصفنا بصاروخ باليستي من نوع ذي الفقار مطار اللد

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