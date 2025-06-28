Jun 28, 2025 11:26 AMClock
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله في اليمن: نفذنا عملية عسكرية ضد هدف للعدو في بئر السبع بصاروخ باليستي

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