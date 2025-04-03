Apr 3, 2025 10:04 AMClock
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المتحدث العسكري باسم أنصار الله: أسقطنا طائرة استطلاع أميركية أم كيو 9 أثناء قيامها بمهام عدائية في الحديدة

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