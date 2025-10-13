Oct 13, 2025 6:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث العسكري المصري: الانفجار في القاهرة ناتج عن تفجير عبوات ناسفة من مخلفات متقادمة أثناء تفكيكها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o