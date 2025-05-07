May 7, 2025 11:27 AMClock
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المتحدث الرسمي باسم جماعة أنصار الله للجزيرة: سنقيم أي دعم أميركي مستقبلي لإسرائيل ونحدد موقفنا بناء عليه

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