Apr 12, 2025 9:49 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بغزة للجزيرة: أزمة المياه قاسية مع إغلاق إسرائيل للمعابر، وتدمير البنى التحتية ساهم في تفاقم أزمة المياه

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o