Jul 28, 2025 9:39 PMClock
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المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة : نحتاج مزيدا من المساعدات إلى غزة

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