Jun 30, 2025 9:42 PMClock
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المتحدثة باسم المكتب الأممي للشؤون الإنسانية بغزة للجزيرة: الوضع في غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة

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