Jul 1, 2025 10:44 AMClock
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المتحدثة باسم الحكومة الايرانية : العدوان الإسرائيلي الأميركي ألحق أضراراً جسيمة بالمنشآت النووية الإيرانية

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