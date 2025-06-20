Jun 20, 2025 1:51 PMClock
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المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: هجمات إلكترونية استهدفت بنى تحتية حيوية وتسببت بخلل في عمل المصارف

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